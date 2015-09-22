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أكتوبر المقبل.. انطلاق حملة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة الألمانية بالأقصر

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أكتوبر المقبل.. انطلاق حملة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة الألمانية بالأقصر أكتوبر المقبل.. انطلاق حملة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة الألمانية بالأقصر
صرحت الدكتورة رقية ناصر، مدير عام الطب الوقائى بالأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل حملة مكبرة للتطعيم ضد الحصبة الألمانية فى الأقصر، والتى ترعاها وزارة الصحة لتطعيم 282.368 طفلاً ضد مرض الحصبة.

وأضافت مدير عام الطب الوقائى بالأقصر، أن حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تستهدف فئة الأطفال من سن 9 شهور حتى 10 سنوات، أى حتى مرحلة الصف الخامس الابتدائى، مشيرة إلى أن المديرية ستشكل لجانًا للمرور على رياض الأطفال والمدارس وأخرى للمرور على أماكن التجمعات السكانية، وذلك من خلال الاستعانة بممرضات من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز والنجوع.

وأوضحت الدكتور رقية ناصر، أن الحملة سوف تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن الوزارة لم تحدد حتى الآن معادها بالضبط، ولكنها من المقرر أن تستمر لمدة 18 يومًا على مستوى المحافظة.

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