القضاء الإدارى بالزقازيق يقبل 8 طعون من المستبعدين من كشوف المرشحين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، منذ قليل فى جلستها المسائية بقبول 8 طعون من المقدمين من المرشحين لمجلس النواب بمحافظة الشرقية، ضد قرار اللجنة الفرعية للانتخابية بالمحافظة على استبعادهم من الكشوف المرشحين، فيما تم تأجيل الطعون الأخرى لجلستى 3 و4 أكتوبر المقبل.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مختار جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا سعفان واحمد الفقى، وأمانة سر حسين حامد، بقبول الطعن المقدم من المرشح محمد السيد عبد الرحمن على بدائرة اولاد صقر وكفر صقر، بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التى قدمها محاميه عبد الله النمر، لاستبعاده لعدم تقديم مستندات الذمة المالية، وقررت ضمة لكشوف الناخبين.

وقبلت المحكمة طعن المرشح خالد بشر، وإدراج اسمه بكشوف الناخبين بالدائرة الثانية مركز الزقازيق، وقبول طعنى أنعام محمد على ومحمدى عبد السميع من الدائرة الأولى الزقازيق وضمهم أيضا لكشوف المرشحين.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالشرقية برئاسة المستشار عبده عطية رئيس اللجنة أكدت أن إجمالى المرشحين الذين تم قبول أوراقهم للانتخابات البرلمانية المقبلة بالشرقية بلغ 326 مرشحا فيما تم استبعاد 36 أخريين منهم " 15 مرشح لتعاطيهم المخدرات، و5 مرشحين لم يقدموا إقرار الذمة المالية و13 آخرين لم يقدموا الكشوف الطبية للجنة، واثنين لم يتجاوزا مرحلة التعليم الأساسى.‎