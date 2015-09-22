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المبعوث الأممى: الوحدة هى سلاح الليبيين للانتصار على الإرهاب

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المبعوث الأممى: الوحدة هى سلاح الليبيين للانتصار على الإرهاب المبعوث الأممى: الوحدة هى سلاح الليبيين للانتصار على الإرهاب
قال المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون، إن هناك نص اتفاق سياسى نهائى لليبيا، وعلى الأطراف الليبية أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحرج الذى تمر منه ليبيا والمقترح الذى بين أيدينا هو الخيار الوحيد، وعلى الجميع أن يتحلى بالمرونة لمصلحة ليبيا والوحدة هى السلاح الذى سيمكن الليبيين من الانتصار على الإرهاب.

وأضاف المبعوث الأممى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيناقش أسماء أعضاء الليبية بعد العيد كما سيناقش أسماء أعضاء الحكومة الوفاق الليبية أيضا، مؤكدا أن ليبيا تعيش فى وضع حرج وعلى جميع الأطراف أن تتفهم ذلك، قائلا "قمنا بمفاوضات صعبة وطويلة بين مختلف الأطراف الليبية، ويجب وضع مصالح ليبيا فوق كل اعتبار، والليبيون يطالبون بمزيد من الأمن وخصوصا فى بنى غازى".

وأشار إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يسمح بتزويد ليبيا بالسلاح لمواجهة المتطرفين، ونأمل بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة والتوصل إلى حل من خلال الحوار ومحتوى الاتفاق السياسى الليبى هو نهائى ولا حل فى ليبيا سوى بالتوصل إلى حل سياسى أولا، مؤكدا أن هناك تفاصيل دقيقة لم يتم التطرق إليها فى نص الاتفاق.

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مصر 365

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