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بالفيديو..بعد بيان الوزارة عن تخفيف الأحمال .."الكهرباء":التيار لن ينقطع عن الصعيد

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بالفيديو..بعد بيان الوزارة عن تخفيف الأحمال .."الكهرباء":التيار لن ينقطع عن الصعيد بالفيديو..بعد بيان الوزارة عن تخفيف الأحمال .."الكهرباء":التيار لن ينقطع عن الصعيد
أكد محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لن يكون هناك قطع للتيار الكهربائى فى الصعيد سواء قبل العيد أو بعده، مضيفاً: "نستعد لصيف 2016 بعد انتهاء مراحل الذروة والاستعداد لفتح محطات جديدة".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى.

كانت وزارة الكهرباء قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها ستضطر لتخفيف الأحمال ببعض المناطق بالوجه القبلى، لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك استكمالًا للتجهيز لتحويل محطة شمال الجيزة للعمل بنظام الدورة المركبة.


>وزير الكهرباء يتعهد: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد

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