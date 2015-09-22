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بالفيديو..سما المصرى: ترشحت للبرلمان لإصدار تشريعات تغلظ عقوبة التحرش

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بالفيديو..سما المصرى: ترشحت للبرلمان لإصدار تشريعات تغلظ عقوبة التحرش بالفيديو..سما المصرى: ترشحت للبرلمان لإصدار تشريعات تغلظ عقوبة التحرش
قالت الفنانة سما المصرى، تعليقًا على أغانيها التى أدتها خلال الفترة الماضية، إن أى فنان فى حياته "بيعمل الحلو والوحش، وأنا عملت أغنية ضد التحرش"، مشيرة إلى أنها عندما شعرت أنها تغنى أغانى تؤثر فى الناس، فكانت تطلب عن طريق أغنية "المتحرش" أن تدافع السيدة عن نفسها حتى حضور الشرطة لحمايتها.
>وأضافت خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنها تريد أن تدخل مجلس الشعب، لتصدر تشريعات وقوانين لتغليظ عقوبة التحرش متابعة: "أنا ممكن أعمل حاجة مش هيعملها واحد بدقن أو بدلة أو واحدة منتقبة".

وتابعت تعليقًا على هزيمة الأهلى فى نهائى الكأس: "أنا زعلانة أوى، يعنى الكأس والدورى كتير علينا".


>- سما المصرى تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سمير صبرى بتهمة التشهير بها
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