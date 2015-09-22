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"الوفد" يُشكل لجنة لتغطية أخبار مرشحيه ومتابعة ظهورهم ببرامج الفضائيات

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"الوفد" يُشكل لجنة لتغطية أخبار مرشحيه ومتابعة ظهورهم ببرامج الفضائيات "الوفد" يُشكل لجنة لتغطية أخبار مرشحيه ومتابعة ظهورهم ببرامج الفضائيات
قال بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب انتهى من وضع خطته الدعائية للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحزب غرفة مركزية بداخله لمتابعة اخبار مرشحى الوفد فى المختلفة وبرامج التوك الشو التى يظهرون بها.

أضاف "الحسامى"، لــ"اليوم السابع"، أن الحزب يجهز لحملة تليفزيونية لكل مرشحيه للانتخابات، كما سيتم نقل كل أخبار مرشحى الحزب خلال الفترة المقبلة على جريدة وبوابة الوفد، كذلك تتولى لجنة خاصة فى الحزب خطة لظهور كل المرشحين على برامج التوك الشو والإعلان عن برامجهم الانتخابية.


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