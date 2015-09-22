في_القمة – 5 ملامح من انتصار الزمالك على الأهلي ' كهربا باسم.. وكلمة السر '

قدم الزمالك مباراة متميزة أمام الأهلي وكان لاعبيه في الموعد لقيادة فريقهم للتغلب على الأهلي وإنهاء العقدة التي ظلت تلازمهم طوال الثماني سنوات الأخيرة.

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر الذي أقيم يوم الاثنين بملعب بتروسبورت.

#في_القمة – 5 ملامح من هزيمة الأهلي أمام الزمالك "توهان وسذاجة دفاعية"

ويرصد FilGoal.com 5 ملامح من فوز الزمالك على الأهلي.

كهربا مزعج

سبب محمود عبد المنعم "كهربا" إزعاجا شديدا للأهلي خلال المباراة فلاعب الزمالك الجديد مع بداية المباراة كان هو أنشط لاعبيه.

كهربا كان إزعاجا كبيرا للغاية في الناحية اليمنى لدفاع الأهلي واستغل كثيرا سوء تمركز وتغطية باسم علي وسعد سمير ونجح في التوغل أكثر من مرة إلى داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وكاد لاعب إنبي السابق أن يكلل مجهوده في الشوط الثاني بعدما سدد كرة أرضية زاحفة بعد تمريرة من مصطفى فتحي لكن تصدي شريف إكرامي حرمه من ذلك.

باسم الحاسم

خلال مباراة القمة الأخيرة في الدوري اختفى باسم مرسي تماما ولم يشكل أي خطورة أو تهديد على الأهلي، ومع بداية لقاء نهائي الكأس كان مهاجم الزمالك غير موجود.

ولكن يٌقال دائما أن المهاجم الحاسم هو من يستغل أنصاف الفرص في المباريات الكبيرة وهو ما قام به باسم.

فبعد مرور 11 دقيقة فقط استغل باسم خطأ قاتل من حسين السيد ليقطع الكرة ويراوغه بطريقة رائعة قبل أن يسدد بكل هدوء في شباك شريف إكرامي.

وبعد ذلك بـ22 دقيقة ومن خطأ فادح لباسم علي في إعادة الكرة لسعد سمير، ضغط مهاجم الزمالك على الأخير مما سبب عدم تفاهم بينه وبين إكرامي ليتدخل هو ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

كلمة السر

قبل المباراة تحدث حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك لـFilGoal.com

قائلا:"نصيحتي لمعروف أن يكون داعما لمهاجمي الفريق دائما لأن وجوده في الملعب وفي تلك الأماكن يعطي الفريق قوة كبيرة، وألا يتأخر في استلام الكرة".

وخلال المباراة قدم معروف يوسف مستوى متميز وكان هو كلمة السر في الزمالك فهجوميا كان يقدم زيادة عددية ليكون مثلث هجومي مع كهربا وباسم مرسي، بل وكان يحاول التسديد مباشرة على مرمى الأهلي.

بالإضافة لعودته السريعة للمناطق الدفاعية من أجل استخلاص الكرة من لاعبي الأهلي وحماية فريقه مبكرا قبل وصول ضغط الخصم لخط الدفاع.

الزيادة العددية

الزمالك كان يلعب بطريقة 4-3-2-1 في حالة الهجوم ومع زيادة معروف يوسف وكهربا فكان الفريق الأبيض يلعب بطريقة 4-2-2-2 وهذا خلق زيادة عددية في الحالة الهجومية.

وأثناء الدفاع كان يعود كهربا وأيمن حفني للدفاع وكان الزمالك كأنه يلعب بطريقة 4-5-1 مما خلق زيادة عددية كبيرة في المناطق الخلفية وحرم لاعبو الأهلي من الوصول لمرمى جنش.

تلك الزيادة العددية جعلت الأهلي يلجأ لإرسال كرات طولية كثيرا، أو عرضيات بدون معنى لأن عمرو جمال المهاجم الوحيد فشل في الارتقاء لمقابلتها بسبب رقابة مدافعي الزمالك الكبيرة زيادتهم العددية داخل منطقة الجزاء.

الثقة في جنش

لم يهدد الأهلي مرمى الزمالك كثيرا خلال المباراة، ولكن فرض محمود عبد الرحيم "جنش" نفسه بشكل جيد مع الزمالك خلال مسابقة كأس مصر.

فغياب أحمد الشناوي مستقبلا لأي سبب عن المشاركة مع الزمالك جعل الجميع يثق في أن الزمالك يمتلك حارسا قادر على المشاركة وتقديم مستوى جيد وينجح في التصدي لركلات الجزاء أيضا.