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بالفيديو #في_القمة - مرتضى لعلاء عبد الصادق: لن أتركك

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بالفيديو #في_القمة - مرتضى لعلاء عبد الصادق: لن أتركك بالفيديو #في_القمة - مرتضى لعلاء عبد الصادق: لن أتركك

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما عنيفا على علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالأهلي بعد ما حدث من الأخير أثناء مراسم التتويج بلقب الكأس.

وانتصر الزمالك على الأهلي 2-0 في نهائي كأس واحتفظ بكأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

وتجاهل علاء عبد الصادق مصافحة مرتضى منصور على منصة التتويج.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحياة: "من أنت يا عبد الصادق حتى ترفض مصافحتي وتمنع لاعبيك من الصعود لمنصة التتويج في حضوري؟".

وأضاف "علاء عبد الصادق يعمل لدى محمود طاهر رئيس الأهلي ولا يصلح للعمل كفراش في مكتبي".

ووصف رئيس الزمالك عبد الصادق بالشخص غير المحترم، أقسم أنه له لن يتركه.

وأتم "سنترك للأهلي التفاخر ونتفرغ نحن للفوز بالبطولات".

شاهد انفعال مرتضى منصور تجاه عبد الصادق

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فيديو اليوم السابع

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