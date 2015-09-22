في_القمة – باسم مرسي يوضح كيف سجل هدفيه في الأهلي

"لو سددت الكرة مباشرة لارتطمت في حسين السيد لذلك فضلت مرواغته" هكذا تحدث باسم مرسي مهاجم الزمالك عن كيف سجل هدفه الأول في مرمى الأهلي.

وسجل باسم مرسي هدفين قاد بهما الزمالك للفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر ليتوج الفريق الأبيض باللقب رقم 24 في تاريخه.

واستغل باسم خطأ من حسين السيد في تشتيت الكرة قبل تسجيل الهدف الأول، وآخر من باسم علي في إعادته الكرة للخلف ليقطعها ويحرز الهدف الثاني.

وتحدث مهاجم الزمالك لقناة "سي بي سي إكسترا" قائلا:"لم أود في تسديد الكرة مباشرة، لو سدتت لارتطمت بجسد حسين السيد".

وتابع"لذلك فضلت مراوغته أولا ومن ثم التسديد بهدوء".

وعن الهدف الثاني"توقعت أن يقوم باسم علي بإعادة الكرة إلى شريف إكرامي ولذلك ركضت نحو الأخير وقمت بمد قدمي ونجحت في تسجيل الكرة في المرمى".