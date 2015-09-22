لأول مرّة "ليدي غاغا" تصدم جمهورها بإطلالتين رائعتين!

جميعنا أصبحنا متعودين على إطلالات "ليدي غاغا" الغريبة والمجنونة والتي كثيراً ما تصل حد التطرف، حيث من النادر أن تخرج في ملابس أنيقة أو حتى عادية وبسيطة، غير أنه فجرّت مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس في حفل توزيع جوائز ايمي Emmy Awards حيث اختارت اطلالتين رائعتين وغاية في الأناقة والفخامة.

الأولى عبارة عن فستان أسود حمل توقيع "براندون ماكسويل" Brandon Maxwell بقصّة الكتف الواحد وتصميم خلى من أي بهرجة أو مُبالغة. أما الثانية فكانت في فستان أبيض أيضاً بسيط التصميم لكنها أضافت له بعضاً من أسلوبها المتمرد من خلال أكمام منفوخة وكبيرة. كما اعتمدت ماكياج ناعم وتسريحات شعر بسيطة وأنيقة.

ما رأيك بأناقة الليدي غاغا Lady Gaga الجديدة، هل أعجبتك أم تفضلينها بالأسلوب القديم المجنون؟