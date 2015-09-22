رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة: ضيوف الرحمن بخير

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أن جميع أفراد البعثة بخير وكذلك حجاج الإمارات الذين يتواصل توافدهم على مكة المكرمة استعداداً لأداء فريضة الحج.

وأشاد الكعبي برعاية القيادة الرشيدة للبعثة وجميع حجاج الدولة من مواطنين ومقيمين.

وأشار إلى أن جميع حجاج الدولة أكملوا استعداداتهم للتحرك من مكة إلى منى استعداداً ليوم التروية، حيث تعكف لجان المكتب على توفير الدعم اللازم لجميع الحملات والحجاج، وذلك من خلال اللجان المختصة التي بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية لتهيئة كل سبل الراحة لحجاج الدولة.

وبين أن التجهيزات شملت إعداد المخيمات في كل من منى وعرفات وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة وفق أرقى المعايير التي تضمن سلامة وأمن الحجاج طوال فترة وجودهم في هذه المشاعر المباركة لأداء فريضة الحج.

وأكد أن اللجان الفنية المختصة انتهت من تزويد جميع مخيمات الحجيج بالأجهزة التقنية اللازمة ضمن اللوائح الخاصة بمعايير الأمن والسلامة، وقدمت لجان مختصة ورش عمل تعريفية للحجيج عن آليات الأمن والسلامة داخل المخيمات وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنجم عن هطول الأمطار أو السيول وما يرتبط بها من تحديات.

وأضاف أنه تم تدريب فرق مختصة على الطرق العلمية والعملية السليمة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة، وذلك كله في إطار خطة «إسعاد ضيوف الرحمن» وتوفير كل السبل التي تمكنهم من أداء الفريضة ومناسكها بكل يسر.

ولفت الكعبي إلى أن المخيمات مزودة بأجهزة متطورة وشبكات للإنذار المبكر عن الحريق وأبواب مخارج للطوارئ وغيرها من التجهيزات التي تعزز راحة الحجاج وطمأنينتهم خلال المناسك.. مشيراً إلى جاهزية جميع لجان مكتب شؤون الحجاج، إذ تعكف كل لجنة على القيام بدورها المنوط بها، وفقاً لما تم تحديده سلفاً من خطط وبرامج ترتبط بهذه اللجان والأهداف المراد تحقيقها بكل لجنة. وأوضح أن مخيمات حجاج دولة الإمارات تمثل بيئة متكاملة تجمع كل عناصر التميز وتقدم الصورة الحضارية عن الدولة وقيادتنا الرشيدة، حيث تضم بعثة مكتب شؤون حجاج الدولة نخبة من الوعاظ الذين يقدمون محاضرات دينية عن المناسك للحجيج، إضافة إلى الرد على استفسارات الحجيج.

وأكد الدكتور الكعبي أنه وقف على جاهزية جميع الحملات لحجيج الدولة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش، حيث عكفت الفرق على تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام تلك الحملات بالمعايير التي حددتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدى التزام الحملات بها والخدمات التي تقدمها للحجيج.

وأشار إلى أن اللجان المختصة أكدت جاهزيتها التامة لنفرة حجيج الدولة غداً من مكة المكرمة إلى منى، حيث ستتولى اللجان المختصة تنفيذ خطتها في هذا الصدد، خصوصاً فيما يتعلق بالمواصلات واستقبال الحجاج في المخيمات وتوفر سبل الإقامة لهم.