مسؤولون: الوطن يفقد أحد فرسانه

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج أن القارة الآسيوية فقدت فارس الرياضة الآسيوية المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مما أصاب الوسط الرياضي والشطرنجي الآسيوي بصدمة كبيرة.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى شعب الإمارات في هذا المصاب الجلل.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان قد تلقى العديد من برقيات التعازي من الاتحادات الآسيوية للشطرنج التي عددت إنجازات ومساهمات فارس الرياضة الآسيوية وأكدت على الخسارة الكبيرة للرياضة الآسيوية بوفاته.

ذاكرة

ونعى علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية ببالغ الحزن والأسى المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه.

وتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وأسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

فقيد الوطن

من جانبه نعى الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وتقدم الشيخ صقر القاسمي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أسرة آل مكتوم الكرام بخالص العزاء.

جمعية

كما نعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الفقيد الشاب الشيخ راشد نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الصبر والسلوان.

وتقدم المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة بأصدق عبارات المواساة والعزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وقال: لقد عرفنا المرحوم بإسهاماته في العمل الخيري والإنساني ونشاطه الكبير في المجال الرياضي حيث استحوذ العمل الإنساني على جانب كبير من اهتمامه رحمة الله عليه وكان له العديد من الإسهامات الخيرية وحرص على المشاركة الشخصية في العديد من النشاطات والمبادرات الإنسانية المهمة.