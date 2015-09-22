مغردون: قلوبنا حزينة والفقد موجع

«عظم الله أجرك يا وطن، كلنا أبناؤك يا بو راشد، كلنا راشد، قلوبنا جميعاً حزينة، شعبك يا زايد حزين، خبر مؤلم وفقد موجع، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا راشد لمحزونون».. كلمات تداولها المغردون في «تويتر»، بعد أن أنشؤوا وسماً حمل عنوان (#الشيخ_راشد_بن_محمد_في_ذمة_الله).

واستمر الوسم في تصدر الترند الإمارات ليومه الثالث، وعبروا من خلاله عن مشاعرهم وأحاسيسهم ومكنونات قلوبهم، مؤكدين أن المصاب جلل، وفراق الفارس ترك قلوباً جريحة، وأعيننا لم تجف من الدموع.

بيت شعر

وغرد الزميل أحمد الحوري في بيت شعر، مخاطباً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إنت بكيت وكلها الناس تبكي.. ولي مثل راشد لزوم العين ترثيه».

ودون خالد المرزوقي «ترجّل الفارس صاحب الوجه البشوش، اللهم اجعله من شباب أهل الجنة، رحمه الله»، وبينت أسماء الطنيجي «الحزن ما هو على حدود زعبيل، الحزن عمّ المكان وعمّنا»، وقالت سلوى السويدي «الَلهُم إنَّهُ ضَيفك، وأَنتَ أَكرم الأكرمين»، وتفاعل مروان «تبكي دبي فراق راشد من قبل ما يبكون أهله شيخ الشباب، وخير قايد حاز الوفا والطيب كله»، وشاركت ريان سلطان الملا «هو بو راشد اللي ربينا عحبه وحبيناه من حبه إلنا اللي وصل الفرجان يطمن عشايبها وعيوزها اللي افتخرنابه من وعينا، وقلوبنا لفقدك وحزنك منفطره، قلوب الجميع يا شيخ الجميع لحزنك حزينة كل فرد من شعبك اليوم فقد راشد»، وشاركت وفا «وإنا لفراقكِ لمحزونون يا راشد الله، يرحمك ويصبر اهلك وإخوانك يا رب»، وقال مطلق الحبردي «عزائي لابن مكتومٍ عزائي وأصدقُ ما ملكتُ من البكاءِ، ففقْدُ البكْر ليس له نظيرٌ من الأحزان أو كرب البلاء»، وبين يوسف بن هويدي «تبكي على راشد إمارات العرب يا الشيخ ابن مكتوم يا حاكم دبي».

دموع الشامخين

وتفاعلت عزة طالب التميمي «بابا محمد كلنا عيالك الله يصبركم، بس أهم شيء اليقين بالله وبالقضاء تؤجر»، وقالت مريم الشحي «دموع الشامخين قد سالت لفقدك، حمدان ومكتوم وأحمد عز عليهم فراقك، ورثاك شعب زايد، أفجعتهم يا أخي، أبكيتهم حباً بكاك رجالهم وأطفالهم قبل نسائهم، وكيف أواسي أبتي كيف، كيف أكفكف دموع إخوتي، أيا راشد أحقاً رحلت»، ودون عبد الله العدناتي «اااخ على فقدان الأخ يا عين، اخوك الّلي تـردّ العباير حَبسْتها والدّمع للعين غدار». وقالت هديل «أعزي قلب أمه اﻷم ما مثله افي حزنها على الضنى وأعزي ابوه ﻷنه عضيده ما احد يحل محل العضيد».

شاركه محمد النزر الفلاسي «صباحج لازال مظلم على فراقه يا دبي، الله يجعل مثواه الجنة»، ودون بو راشد «يا مثقل الحزن بالكتمان اللي يجيك بسبب فرقا.. أصعب فراق فراق اخوان لو مات روحه معك تبقا»، في حين غرد أبو أحمد عوض البلادي «من يوم ونت عليك ادبي صاحت معاها السعودية لومت تبقى معانا حي من طول ما قلوبنا حيه»، وقالت م. سارة «مـن يـقـنـع القـبـّـار ما يـحـفـر قـبــر قـلـوبـنـا قـبــرك يـا لـيـت تـشـوفـها، والحـزن طـعـمه مـر والـفـرقى أمَر وايّـامـنـا تـقــسـى عـليـنا ظـروفـها»، وجاءت مشاركة محمد «العين لم تقف دموعها من يوم امس منذ وداع الغالي، الله يرحم الفقيد»، وقال فارس آل غانم «يحزن الشعب من حزن القائد».

قلوب دامعة

وقال طروق بن محمد «بالأمس مولود واليوم مفقود، رحمة الله عليك يا الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم»، ودونت نورة «قلوب الإماراتيين الطيّبة دامعة حزينة، ونسأل الله له رحب الجنان، وأن يلهمنا الصبر والسلوان»، وبين مانع سعيد العتيبة «محمد ما أنت وحدك فاقد لابـن عزيـز، بـل كلانا فـاقـد»، وشاركه فيصل العنزي «عظم الله أجر الأمة العربية والإسلامية في فقيدنا، وأسكنه في جنة الفردوس الأعلى»، وشاركت مريم «ادموعك ي حمدان حرقت قلوبنا، عسى روح راشد ف جنات الخلد مسرورة، وعسى اللقى ف الجنة»، وغرد عبد الكريم ابن خزيم «الحزن بدبي يضرب كل جال في وفاة الشيخ محزون الخليج يا عسى راشد ينّعم بالظلال، ويا عساه بروضة تنثر اريج».