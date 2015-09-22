راشد بن حميد: رحيل فارس تبقى ذكراه في القلوب

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بأحر مشاعر العزاء والمواساة بفقيد الوطن، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال: نتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة، إلى إخوان الفقيد، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

غياب فارس

وأكد أن رحيل المغفور له، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، خسارة للوطن، بفقدان أحد فرسانه، فغيابه لن يكون أمراً سهلاً، فهو فارس إماراتي، له بصمة على الساحة الوطنية، وقد سجل مواقف مشهودة في كافة المناسبات، وسار على درب قيادتنا الحكيمة في تجسيد معاني الحب والوفاء للوطن بمواقفه المشرفة، مؤكداً أن لرحيله وقعاً كبيراً في نفوس الجميع، وهذا ما يجعلنا نشعر بالحزن والأسى لفقد رجل من رجالات الوطن، فهو الفارس الإماراتي الذي ترجل مبكراً. وقد كان، رحمه الله، من المخلصين للقيادة والوطن، ومن أصحاب المواقف المشرفة على الساحة الوطنية، ورحل غائباً عن ثرى الوطن الغالي، لكنه يسكن الوجدان بأعماقنا.

وأضاف: كلنا أسى على وداع هذا الفارس الراحل في ريعان شبابه، ليبقى في الوجدان ساكناً، كواحد من أبناء الإمارات المخلصين، وندعو الله أن يكون مع الصالحين في جنات الخلد، مع من سبقوه من فرسان الوطن.

واختتم الشيخ راشد بن حميد: آلمنا رحيله، وأسكن الحزن قلوبنا، فالشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لم يكن إلا إماراتياً وطنياً بمعنى الكلمة، وكان من فرسان الوطن الأوفياء، مخلصاً للقيادة ولأرضنا المعطاء، وله سجل حافل وبراق، يسجل في تاريخ الإمارات، وله بصمة مشرقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.