سلطان القاسمي يأمر بالعفو عن 132 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحــــب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 132 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المنشآت العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقــــة، ممن أمضوا نصف مدد محكوميتهم وثبت أهلـــيتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من صاحب السمو حاكم الــــشارقة على إدخـــال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهـــــم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتـــكتمل فرحة العيد والأفراح لديهم، وتأكيدا لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

ورفع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بــــن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المبادرة الكـــــريمة من سموه بالعفو عن المحكومين المشار اليهم، والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأســرة ولم شملها وتمكين رب الأسرة من التواجــد بين أبنائه وأفــراد عائلـــته خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب العمـــيد الشامسي عن أمله في أن تكون مــــكرمة صـــاحب الســــمو حاكم الشارقة باعــثاً للخير في نفوس المفرج عنــــهم وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستـــقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.