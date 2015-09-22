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إسرائيل تسمح باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من غزة وتسويقها فى البلاد

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إسرائيل تسمح باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من غزة وتسويقها فى البلاد إسرائيل تسمح باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من غزة وتسويقها فى البلاد
ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل تعتزم السماح اعتبارا من السابع من شهر أكتوبر المقبل باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من قطاع غزة وتسويقها في إسرائيل وذلك لأول مرة منذ عام 2007 .

وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين إن "مكتب منسق في المناطق بادر إلى اتخاذ هذه الخطوة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع وإيجاد فرص عمل جديدة فيه".

من جهة أخرى ، حذرت جمعية "جيشا - مَسْلك" الإسرائيلية التي تعنى بحماية حرية التنقل للفلسطينيين فحذرت من أن صناعة الأثاث في قطاع غزة قد تندثر بسبب عدم سماح إسرائيل لأرباب الصناعة في القطاع بشراء ألواح خشبية يزيد سمكها عن سنتيمتر واحد .
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