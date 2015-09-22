اللاجئ السورى بعد اعتداء الصحفية المجرية: لم أستطع علاج ابنى لمدة 3 أيام

قال مدرب الكرة السورى اللاجئ أسامة عبد المحسن، الذى تعرض للاعتداء على يد صحفية مجرية، إن نجله زيد تعرض لإصابة بالغة فى قدمه وفمه بعدما سقط عليه نتيجة الاعتداء، بالإضافة إلى بكاء الطفل الشديد لمدة ساعتين عقب الحادث مع ارتفاع درجة حرارته، واستمراره فى القىء لمدة.

وأضاف عبد المحسن خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه لم يستطع أن يدخل نجله أى من المستشفيات المجرية على مدى 3 أيام عقب الحادث حتى بلغ الحدود النمساوية، وتابع: "لم أستطع إدخال ابنى أى من النقط الطبية إلا بعد 3 أيام على الحدود النمساوية"، مشدداً على أنه لاقى معاملة عنصرية متطرفة بشعة من قِبَل الأمن المجرى.

فيما قال الطفل زيد، إنه يحب الكرة ويتمنى أن يكون لاعب محترف فى المستقبل، لافتاً إلى أنه كان سعيدًا جدًا عندما دخل أرض المعلب مع كريستيانو رونالدو فى مباراة ريال مدريد وغرناطة.

وأضاف زيد، خلال الاتصال الهاتفى الذى أنه حزين جدًا لما تعرض له هو ووالده على الحدود المجرية أثناء هجرتهما إلى أوروبا.