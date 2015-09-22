تجديد حبس سائق ونجله 15 يوما لاتهامهما بقتل عامل فى منشأة ناصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سائق ونجله متهمين بقتل عامل بسلاح أبيض بمنطقة منشأة ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان خلاف قد حدث بين سيدة وشاب بمنطقة منشأة ناصر، عقب محاولته التحرش بها داخل سيارة ميكروباص بموقف المنطقة، وحين عودتها أشارت لأهلها بما حدث لها، فأسرع عدد من أفراد أسرتها إلى الشاب.

وتطور الأمر من مشادة كلامية إلى تشابك بالأيدى، فطعن والد الشاب المتهم بمعاكسة السيدة شقيق زوجها، وأدت الطعنة إلى فقدان المجنى عليه حياته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه. فأمر أحمد خالد مدير نيابة منشأة ناصر بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، حبس السائق المتهم بقتل عامل بسلاح أبيض ونجله المتهم أيضا بالتحرش للسيدة.