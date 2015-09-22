مسيرات ومظاهرات بالسويس فرحًا بفوز الزمالك بكأس مصر

شهد كورنيش السويس ومنطقة حى السويس ومحيط استاد السويس الرياضى مسيرات ومظاهرات رياضية ترفع أعلام نادى الزمالك فرحًا بفوزهم ببطولة كأس مصر بعد تغلبهم على النادى الأهلى بهدفين دون رد للاعب باسم مرسى.

من جانبها قامت قوات الأمن بتسهيل الحركة المرورية والتمركز بالقرب من مسيرات جماهير نادى الزمالك لتأمينها وعدم وجود أى احتكاكات أو أعاقة مرورية بسبب المسيرات التى تجمع فيها المئات من مواطنى السويس.

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