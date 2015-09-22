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محافظ مطروح يتابع استعداد الانتخابات ويشدد على الحيادية

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أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن محافظة مطروح بأجهزتها التنفيذية والأمنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية بمطروح وليس مع أو ضد أحد مع الالتزام بتلك الحيادية، وإلا سيعاقب من يخالف ذلك، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى الاستحقاق الثالث والأخير لخريطة الطريق لتعبر إلى المستقبل المشرق من خلال عرس ديمقراطى نزيه.

وطالب المحافظ أهالى مطروح باختيار أفضل من سيمثل المحافظة ويعبر عن نبض وآمال وطموحات كافة أبناء المحافظة بعيداً عن العصبية، مشيراً إلى أنه سيلتقى عمد ومشايخ مطروح خلال الفترة القادمة لتأكيد أن مصر تسعى إلى مستقبل أفضل بفكر ووعى أبنائها ومن سيمثلونهم فى البرلمان القادم وما يتم إقراره من تشريعات وقوانين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح للوقوف على أخر استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية القادمة، والتى من المقرر أن تجرى فى مطروح خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية خلال يومى 18و19 اكتوبر القادم بحضور اللواء أحمد ابراهيم نائب مدير أمن مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والمديريات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ على التزام كل جهة بالمهام والمسئوليات المطلوبة منها خلال العملية الانتخابية سواء من مراجعة وتوفير محولات الكهرباء وسيارات الإسعاف وطفايات الحريق وخطوط التليفونات مع تواجد العاملين بالمنشأة مقر الانتخابات ومراجعة كشوف أسماء الناخبين بحسب الإقامة ومراعاة طبيعة المجتمع القبلى، مع تشكيل غرفة عمليات ومتابعة رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل مدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

وأوضحت نعمة حمدى مدير إدارة المجالس بمطروح أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتين الأولى بمرسى مطروح والثانية بمدينة الحمام، وأن عدد مراكز الانتخابية بمراكز ومدن والمديريات الخدمية 149 مركزاً منها 21 بمدينة الحمام و5 بالعلمين و30 بالضبعة و60 بمرسى مطروح و9 بالنجيلة و11 بسيدى برانى و6 بالسلوم و8 بسيوة، وذلك من خلال 49 مقراً إنتخابياً، و187 لجنة انتخابية، وسيتم توزيع موظفى اللجان الانتخابية بحسب كل مجلس مدينة من خلال رئيس مجلس المدينة بخطاب معتمد منه وأشارت مدير إدارة المجالس أن عدد المرشحين بلغ 44مرشحاً منهم 24 مرشح بالدائرة الأولى و20 مرشحا بالدائرة الثانية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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