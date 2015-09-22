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كفر الشيخ تستعد للعيد بساحات للصلاة وتقدم ذبح الأضحية للمواطنين مجانا

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كفر الشيخ تستعد للعيد بساحات للصلاة وتقدم ذبح الأضحية للمواطنين مجانا كفر الشيخ تستعد للعيد بساحات للصلاة وتقدم ذبح الأضحية للمواطنين مجانا
أكد سعد الدناصورى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس أنه عقد اجتماع اليوم الاثنين مع رؤساء القرى وجميع التنفيذيين بالمركز والمدينة، وتم تحديد مكان إقامة صلاة عيد الأضحى بالخلاء بساحة قناطر ادفينا الخيرية أمام المدخل البحرى لمدينة مطوبس تجهيز الأماكن بالفراشة اللازمة والمناسبة وتوفير مكبرات الصوت، وتوزعها توزيعا مناسبا على أن تكون كافة الاستعدادات للصلاة جاهزة من منتصف ليلة وقفة عرفات.

وأضاف سعد الدناصورى، أنه تم تشكيل غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع كافة القطاعات ويتم التواصل مع المواطنين من خلال أجهزة الاتصال والتواصل الفيسبوك (صفحة مجلس مدينة مطوبس) وتضم غرفة العمليات كافة القطاعات المعنية.

وأكد أنه تم تكليف الرقابة التموينية والصحة للمركز والمدينة بمتابعة الاسواق والسلع المعروضة مع تكليف المخابز بالعمل بشكل يوفر رغيف الخبز للمواطنين والزائرين وعلى مدار ايام عيد الاضحى وتكليف الطب البيطرى بتواجد اطباء بيطريين بالمجازر طوال فترة العيد وذبح الاضحية للمواطنين مجانا.

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