بالفيديو.. ضبط شاب أشعل زجاجة مولوتوف على شريط قطار المترو بمحطة عزبة النخل

ألقت قوات الأمن القبض على شاب ألقى زجاجة مولوتوف على شريط قطار المترو بمحطة عزبة النخل .

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق إخطارا من الخدمة الأمنية لمترو الأنفاق بوجود نيران على شريط السكة الحديد اتجاه المرج.

انتقل ضباط الشرطة لمكان الواقعة، وتبين اشتعال حريق محدود مابين رصيف المرج وشريط السكة الحديد، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة عامل النظافة والخدمات الأمنية المعينة بالمحطة بواسطة الرمال .

>وعثر بمكان الحريق على بقايا زجاجة مكسورة تفوح منها رائحة مادة بترولية .. أدى ذلك لتلف كابل wi-fi بطول حوالى 1 متر ولم تحدث إصابات .



>أفاد عامل نظافة بالمحطة أنه عقب تحرك أحد قطارات المترو من المحطة فوجئ باشتعال حريق محدود بالمنطقة المشار إليها ولم يشاهد ثمة أشخاص وراء إشعال الحريق فكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها تنسيقاً مع قطاع أمن القاهرة وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة ويدعى "مصطفى .ط" فتط ضبطه.

>اعترف المتهم بارتكابه الواقعة .. وقرر أنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة على إثر ضبط شقيقه فى قضية مخدرات بقسم شرطة المرج وأنه كان يعتزم إلقاء تلك الزجاجة على سور قسم شرطة المرج .. إلا أن بعض أصدقائه أثنوه عن ذلك حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية أو يتم إلقاء القبض عليه .. فقام بالتخلص منها بكسرها على رصيف المحطة وإشعال النيران فيها .

وامر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 36/380 أحوال قسم شرطة ثان المترو وأرسل بالمتهم لقسم شرطة المطرية

>لقيده وعرضه على النيابة .