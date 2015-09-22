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أسرة المتهم بسرقة ٣ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه ترد المبلغ لبنك الائتمان الزراعى

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أسرة المتهم بسرقة ٣ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه ترد المبلغ لبنك الائتمان الزراعى أسرة المتهم بسرقة ٣ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه ترد المبلغ لبنك الائتمان الزراعى
قررت نيابة المنيا حبس المتهم بسرقة بنك التنمية الائتمان الزراعى ٤ أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب رد الموظف المبلغ الذى تم اختلاسه إلى البنك، وردت اسرة الموظف المتهم باختلاس ٣ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه المبلغ الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا.

وكان اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث بتعرض خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى للاختلاس، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد عارف مأمور بندر المنيا لفحص البلاغ حيث تبين قيام موظف بالبنك ويدعى محمود -ى 34 سنه ومقيم ببنى مزار باختلاس المبلغ من الخزينة الخاصة بالبنك وألقى القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه، إلا أن والد المتهم سلم المبلغ المسروق إلى نيابة بنى مزار وجار إخطار النيابة العامة بالمنيا‏.

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مصر 365