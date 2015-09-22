بالصور..جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب نفايات وأجهزة مراقبة

أحبطت إدارة مكافحة التهريب بجمارك الإسكندرية برئاسة محمد كامل محاولة تهريب كمية كبيرة من النفايات وأجهزة المراقبة المحظورة، قبل تهريبها من ميناء الأسكندرية البحرى.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الجمارك المصرية، تلقى إخطارا من محمد العتال رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية بورود رسالة من انجلترا بداخلها أجهزة مراقبة ونفايات ممنوعة ومحظورة من الاستيراد.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أنه تم على الفور تشكيل فريق من مفتشى المكافحة برئاسة ناصر محمود مدير إدارة مكافحة التهرب، وبالاشتراك مع العميد أشرف فؤاد رئيس المباحث الجنائية حيث تم ضبط حاوية 40 قدم واردة من انجلترا لحساب احدى شركات الاستيراد والتصدير بالمنصورة ومشمولها اجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر مستعملة بوزن 9 طن وبتفتيشها تبين وجود عدد من كاميرات المراقبة اللاسلكية المحظورة طبقا للمادة 44 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وكاميرات مراقبة سلكية جديدة ومستعملة محظورة، وعدد من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها المساعدة مستعملة ومضى على انتاجها اكثر من 5سنوات بالمخالفة للائحة الإستيرادية ومدرجة فى قوائم النفايات الخطرة.

وتابع "كما تم ضبط جهاز ناقل للإشارة على شكل ساعة يد يتم توافقه مع مليون اشارة بواسطة id ويعمل تحت الماء وفى الأجواء الرطبة والجافة ومحظور طبقا للمادة 44 من قانون الاتصالات".

>وأشار المصدر إلى أن محمد العتال وكيل الوزارة ورئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.



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