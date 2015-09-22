القضاء الإداري يرفض دعوى استبعاد مرشحي “المصريين الأحرار” من الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذي أقامه أحد الأشخاص – تقدم الحزب ضده ببلاغ للنائب العام لانتحاله صفة رئيس الحزب- لاستبعاد جميع مرشحي الحزب من الانتخابات البرلمانية لانتفاء القرار الإداري.

وجاء خلال بيان لحزب المصريين الأحرار، أن أحد المدفوعين من قبل خصوم “المصريين الأحرار” قد تقدم بطعن للقضاء الإداري مطالباً باستبعاد جميع مرشحي الحزب من الانتخابات البرلمانية.

ويؤكد حزب “المصريين الأحرار” أن اللجنة القانونية للحزب تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص انتحل صفة قيادية بالحزب، وأقام دعوى زاعمًا بأنه رئيس الحزب ومؤسسه، رغم أنه ليس عضوا بالأساس بالحزب..وأن المصريين الأحرار يحترم سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولذا تقدم بالبلاغ ضد منتحل صفة قيادية بالحزب بهدف أغراض سياسية مدفوعة ضد الحزب تزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وأنه سيتعقب وفقا للسبل القانونية المشروعة كل من تسول له نفسه انتحال صفات قيادية داخل الحزب بغرض تشويهه أو لتحقيق منافع شخصية، وأن محاولات البعض لن تعيق الحزب عن دعمه للوطن، ومساندة الرئيس في مسيرة البناء والارتقاء بالبلاد.