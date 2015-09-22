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رئيس شركة مياه الجيزة: انخفاض منسوب مياه النيل وكثرة الشوائب سبب انقطاعها

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رئيس شركة مياه الجيزة: انخفاض منسوب مياه النيل وكثرة الشوائب سبب انقطاعها رئيس شركة مياه الجيزة: انخفاض منسوب مياه النيل وكثرة الشوائب سبب انقطاعها

المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس مجلس ادارة شركة مياة الجيزة

قال المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس مجلس ادارة شركة  مياه الجيزة، إن سبب انقطاع المياه عن فيل والهرم بمحافظة الجيزة، هو انخفاض منسوب مياه النيل، مما أدى الى كثرة الطحالب بمحطات الكهرباء والشوائب، وهوما تتطلب صيانة المحطات وتنضيفها، مما أدى إلى انقطاع المياه.

وأكد حنفي، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، أنه تم حل مشكلة انقطاع المياة بمناطق فيصل والهرم، وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.

 وكان عدد من أهالى حى الطوابق بفيصل قام بقطع الطريق الدائرى بسبب الانقطاع الدائم والمستمر للمياه.

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