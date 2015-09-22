رسميًا.. محمد رمضان يوقع على “أسطورة”.. ومخرج العمل محمد سامي

تعاقدت شركة الإنتاج “O3 مصر” المملوكة لمجموعة MBC مع المخرج محمد سامي رسميًا لتولي مسؤولية إخراج مسلسل “الأسطورة” الذي من المقرر أن يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ومنتظر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وكانت قد ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن ترشيح أكثر من اسم لتولي مهمة إخراج العمل وعلى رأسهم المخرج حسين المنباوي والمخرج محمد بكير، ولكن بتوقيع سامي في بداية اﻷسبوع الجاري لإخراج المسلسل، تتأكد المعلومات التي كان نشرها موقع السينما.كوم في وقت مبكر من شهر سبتمبر الجاري عن وجود مفاوضات مع مخرج مسلسل “حكاية حياة”.

“الأسطورة” قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ومن المقرر بدء جلسات التحضير له بعد العيد مباشرة لاختيار فريق العمل، على أن يتم البدء في تصويره مطلع العام المقبل.