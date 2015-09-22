ارتفاع ضحايا العقار المنهار بدمنهور إلى حالتين

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين من استخراج جثتين فى العقار المنهار بمدينة دمنهور وهما انتصار الديب 60 سنة وزوجها طه عبد الحميد الديب 75 سنة موظف بالمعاش، ليرتفع حصيلة المتوفين إلى حالتين.

من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير مستشفى دمنهور التعليمى وصول الجثتين، وتم نقلهما الى مشرحة المستشفى، مشيرا إلى عدم وصول أى جثث أخرى أو مصابين فى تلك الواقعة.

وكان عقار مكون من 4 أدوار قد انهار بشكل مفاجىء مساء اليوم بشارع ابراهيم ابو النصر بالقرب من مسجد الطودى بمدينة دمنهور.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء جمال متولى مساعد المدير للأمن العام، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، والمهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور لمتابعة آثار انهيار العقار.

>وأكد المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ 5 سنوات وصاحب العقار رفض تنفيذ القرار، مضيفًا أنه سيتم إزالة العقار تمامًا الآن بعد استخراج باقى الضحايا.