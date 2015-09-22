وزير الصحة السعودى يدشن اسطول الطب الميدانى بالمشاعر المقدسة

دشن وزير الصحة السعودي المهندس خالد عبد العزيز الفالح اليوم، أسطول الطب الميداني في المعيصم بمنى، بحضورعدد من رؤساء لجان الحج.

ودعا - في كلمة خلال التدشين - إلى تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن والتعامل مع الحالات الطارئة، حيث أن الطب الميداني الخط الأمامي، فيوجد 180 عيادة مصغرة في المشاعر المقدسة، للتعامل مع الحالات في أماكنهم ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج أو إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا العمل غير مسبوق بخدمة ما يقارب المليوني حاج في مكان واحد وفي وقت واحد ومن مختلف الجنسيات.

من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للطوارئ الصحية رئيس لجنة الطوارئ والطب الميداني الدكتور طارق العرنوس، أن عمل الفرق الميدانية يبدأ منذ بداية يوم التروية غدا الثامن من ذى الحجة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 100 سيارة إسعاف صغيرة عالية التجهيز ودعمها بالأدوية والكوادر الطبية والفنية المؤهلة ذات الخبرة في التعامل مع الحشود، إضافة إلى 57 سيارة إسعاف كبيرة " سند "، ومعالجة الحالات في الميدان، لتخفيف العبء على المستشفيات المتواجدة في المشاعر المقدسة.