سقوط صواريخ "كاتيوشا" قُرب مطار " بغداد " دون وقوع أضرار

تعرضت"منطقة الشعلة " و"محيط معسكر النصر" غربي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم" الإثنين " لقصف بصواريخ من طراز"كاتيوشا" ولم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وصرح الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح صحفي مساء اليوم بأن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقطت بالقرب من معسكر "النصر" غربي بغداد، واستطاعت قيادة "عمليات بغداد " الوصول إلى موقع اطلاق الصواريخ بمنطقه التاجي جسر الدوار، والذي تم بواسطة سيارتي نقل ثقيل.

وأضاف أنه تم ضبط السيارتين، والحيلولة دون إطلاق باقي الصواريخ، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تقوم بعملية تمشيط وتتبع الإرهابيين الذين نفذوا العملية.

وقالت قيادة عمليات بغداد ان صواريخ كاتيوشا سقطت قرب معسكر النصر غرب بغداد، على مقربة من المطار، بينما قال ضابط في الشرطة برتبة عقيد ان صواريخ سقطت في منطقتين مختلفتين مجاورتين للمطار.