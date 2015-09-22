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#في_القمة – أحمد توفيق عن دوره الجديد: ألعب حتى كحارس مرمى من أجل الزمالك

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#في_القمة – أحمد توفيق عن دوره الجديد: ألعب حتى كحارس مرمى من أجل الزمالك #في_القمة – أحمد توفيق عن دوره الجديد: ألعب حتى كحارس مرمى من أجل الزمالك

أكد أحمد توفيق لاعب الزمالك أنه على أتم استعداد أن يلعب في أي مكان في الملعب من أجل إثبات أحقيته في ارتداء قميص النادي الأبيض.

وساهم توفيق مع زملائه في تتويج الزمالك بلقب كأس للمرة الـ24 في تاريخه عقب الانتصار على الأهلي بهدفين دون رد في نهائي المسابقة يوم الاثنين في المباراة التي أقيمت في ملعب بتروسبورت.

وشهدت المباراة مشاركة توفيق كظهير أيمن بدلا من خط الوسط كما هو معتاد.

وتحدث لاعب الزمالك لقناة "الحياة 2" عقب نهاية المباراة قائلا:"مستعد أن ألعب في أي مكان حتى لو كحارس مرمى".

وأضاف"هذه ليست أول مرة التي أشارك فيها كظهير أيمن".

وتابع"ما أود فعله هو إثبات أحقيتي بارتداء قميص الزمالك".

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فيديو اليوم السابع

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