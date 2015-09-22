تقييم #في_القمة – معروف وباسم فوق الجميع في تتويج الزمالك

باسم مرسي المهاجم الأفضل في مصر، وثمار الصبر على معروف يوسف. هذا الثنائي كان الأبرز بين لاعبي الزمالك في الفوز على الأهلي في قمة نهائي كأس مصر.

توج الزمالك بالثنائية، وهدافه في الدوري كان باسم مرسي الذي سجل له هدفي التتويج بالكأس في الدربي.

ويقدم FilGoal.com تقييما للاعبي الزمالك في المباراة:

جنش 10/8

بطولة جنش بكل تأكيد، فهو بطل تأهل الزمالك للنهائي.

اليوم، لم يتعرض لاختبارات كثيرة رغم سيطرة الأهلي، ولكنه خرج بشباك نظيفة. وهذا ما يزيد من قيمة فوز الزمالك.

التقييم الكبير يرجع أكثر إلى دوره الكبير طوال البطولة بداية من مباراة حرس الحدود.

حمادة طلبة 10/6

لجأ الأهلي كما كان متوقعا إلى اللعب على الجانب الأيمن لاستغلال عدم تقديم كهربا للمساندة الدفاعية لحمادة طلبة، وتقريبا لم ينقل الفريق الأحمر هجماته للجانب الآخر طوال الـ90 دقيقة.

أحمد فتحي أرسل العديد من العرضيات من هذا الجانب، وشارك معه محمد حمدي زكي بعد نزوله.

محمد كوفي 10/8

ربما يكون أكثر لاعبي الزمالك سعادة الآن، بعدما كان سببا في خسارة مباراة الدربي الأول ثم تعرض للخسارة في قمة الدوري الأخيرة.

قدم مباراة جيدة، وأنقذ تسديدة رمضان صبحي في الشوط الأول والتي كانت في طريقها لتحقيق التعادل الأول.

علي جبر 10/7

ربما كان مندهشا من اعتماد الأهلي على الكرات العرضية في وجود مدافع فارع الطول مثله.

كان رائعا في إبعاد أي خطورة مبكرة من عرضيات الأهلي، وكان طبيعيا ألا يشكل عمرو جمال أو جون أنطوي بعد مشاركته أي خطورة على مرمى جنش.

أحمد توفيق 10/6

أجاد في مركز الظهير الأيمن، وفاز فيريرا برهانه عليه ليسد ثغرة كان يلجأ إليها خصوم الزمالك كثيرا.

أوقف خطورة حسين السيد تماما، ولم يستغل الأهلي هذا الجانب في هجماته.

تقييم توفيق أقل في الشوط الثاني لأن رمضان صبحي ظهر كثيرا مستغلا جبهته، وفشل في إيقاف سحره إلا بأخطاء.

طارق حامد 10/8

اليوم، لم تظهر مساحات بين خطي دفاع ووسط الزمالك. ففشل الأهلي في تشكيل أي ضغط يٌذكر على الخط الخلفي لمنافسه.

طارق حامد كان له الدور الأبرز في ذلك، ظهر بشكل جيد وقدم مساندة دفاعية احتاجها الزمالك لقتل استحواذ الأهلي على الكرة.

عمر جابر 10/8

قال أحمد شوبير معلق المباراة "بصراحة، عمر جابر عاجبني".

كان محقا، ظهر بشكل جيد وصنع جبهة قوية مع أحمد توفيق. تولى المسؤولية الهجومية من الجانب الأيمن، وساهم دفاعيا أيضا في أكثر من لقطة.

معروف يوسف 10/9

من حق مشجعي الزمالك أن يجنوا ثمار الصبر على معروف. أفضل لاعبي وسط الزمالك في الفترة الحالية.

ميزته الأكبر هي القدرة على صناعة فرصة بعد استرجاع الكرة. هذا ما نراه في صناعته للهدف الأول.

كهربا 10/7

قدم ما يجعل الأهلي يندم على تركه للزمالك. سرعته أرهقت باسم علي حتى أخرجه فتحي مبروك، عابه فقط الفردية في بعض اللقطات.

باسم مرسي 10/10

مهاجم مصر الأول بدون منافس.

البدلاء

مصطفى فتحي 10/7

دفع به فيريرا حتى يستغل كل كرة مرتدة من الأهلي الذي كان يهاجم بضراوة، وكاد يحقق به مراده في فرصة صنعها لباسم وكانت في طريقها للهاتريك.

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