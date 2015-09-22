القضاء الإدارى يرفض استبعاد البرلمانى إيهاب العمدة من الترشح للانتخابات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من مصطفى حجازى المرشح عن الدائرة الثالثة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء، والتى تطالب باستبعاد البرلمانى السابق إيهاب العمدة المرشح لعضوية مجلس النواب عن ذات الدائرة، وإلغاء قرار اللجنة العليا بقبول أوراقه.

واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المرشح إيهاب العمدة تاريخه أسود حيث إنه تلاعب فى بطاقته الشخصية، كما أنه ارتكب فعلا فاضحا مخلا للحياء بالطريق العام طبقًا للمادة ٢٧٨ من قانون العقوبات بعد ثبوت كل أركان هذه الجريمة البشعة بأركانها العامة فى القضية رقم ٤٢٤٧ لسنة ١٩٨٩ جنح آداب القاهرة والذى تم تأييده استئنافيا بالإدانة.

وقدم طارق جميل سعيد المحامى، حافظتى مستندات تثبت أن الطاعن دائم الطعن على جميع مرشحى الزاوية والشرابية ويهوى ذلك منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠١٥.