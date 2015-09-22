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رفض دعوى برلمانى سابق لسحب أوراق ترشحه من قائمة إلى فردى

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رفض دعوى برلمانى سابق لسحب أوراق ترشحه من قائمة إلى فردى رفض دعوى برلمانى سابق لسحب أوراق ترشحه من قائمة إلى فردى
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أيمن طه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق أبو العلا، والتى يطالب فيها بقبول ترشحه لمجلس النواب عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية وتحويل أوراقه المستوفاة من قائمة الجبهة المصرية إلى مترشح فردى مستقل، لانتفاء القرار الإدارى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٤٦٥ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه على قائمة الجبهة المصرية، وفوجئ باستبعاد القائمة دون إبداء أسباب معلومة، مطالبًا بتحويل أوراق ترشحه من القائمة وقبولها كمرشح مستقل.

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