صور|| الجيش يقضي على بؤرة إرهابية بالواحات خططت لارتكاب هجمات بعيد الأضحى

أصدرت القوات المسلحة بيانًا حول تنفيذ العملية الشاملة “حق الشهيد” في سيناء، فقد تم قتل عدد 10 من العناصر المسلحة وإصابة أخر تم اخلاؤه والتحفظ عليه،و القضاء علي بؤره ارهابية مسلحة شديدة الخطورة بمنطقة الواحات البحرية خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحي، وجرى تدمير عدد 3 عربة دفع رباعي مسلحة تستخدمها تلك العناصر في تحركاتها وهجماتها، كما تم تدمير مخزن يحتوي علي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير 2 برميل بداخلة مواد ناسفة.

يأتي ذلك تزامنًا مع مواصلة قوات انفاذ القانون تنفيذ العملية الشاملة ” حق الشهيد ” لليوم الخامس عشر علي التوالي، حيث شهدت العمليات رصد ومداهمة عدد من الأوكار والبؤر، التي تتحصن بها العناصر الإرهابية، وتمكنت من القضاء علي عدد 9 من هذه العناصر المسلحة خلال تبادل لاطلاق النيران وتدمير 25 خندق ومخبأ تتحصن بها العناصر الارهابية، والقبض علي عدد 17 فرد من المشتبه بهم، كذلك اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة التي تم زرعها لاستهداف القوات القائمة بالتفتيش .

كما تم تدمير عدد 7 عربة انواع مختلفة وعدد 14 دراجة نارية وحرق وتدمير عدد 28 عشة و وكر تستخدمها هذه العناصر للإنطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية .

وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين المتضررين من العناصر الإرهابية بسيناء، قامت القوات المسلحة بفتح عدد 2 مستشفي ميداني بمنطقتي رمانة وبئر العبد لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء سيناء الحبيبة، وتوزيع عدد 2250 كرتونة من المواد الغذائية والمياه المعدنية و1500 بطانية و 600 شنطة أدوات مدرسية لمختلف الأعمار .