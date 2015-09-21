محافظ جنوب سيناء يقرر تطوير شامل لسقالة خليج نعمة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ظهر اليوم فى إطار الاستعداد لقدوم عيد الأضحى المبارك وكذا الاستعداد للموسم السياحى الجديد، حيث تفقد خليج نعمة وما يتم به من أعمال صيانة ورفع كفاءة وتجميل استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لعدم عودة ظاهرة الخرتية من جديد، كما تفقد سقالة خليج نعمة وأمر بتطوير شامل للسقالة وإعداد جدول زمنى للانتهاء من التطوير لا يتجاوز نهاية العام تحت إشراف رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقام المحافظ بتفقد أعمال التشجير والتجميل وصيانة الجداريات الفنية بشارع السلام، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على النجاح التى وصلت إليه المدينة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى خلال مارس الماضى بشهادة العالم، بأعمال الصيانة المستمرة لتظل شرم الشيخ فى أبهى صورها أمام أعين العالم.