محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير محطات المياه والصرف بالمحافظة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه لمناقشة الموقف التنفيذى لمحطات التحلية بالمحافظة "طابا- الطور - أبورديس"، والمشروعات الجارية بمحطة مياه غرب النفق ومدى تطويرها وزيادة الطاقة الإنتاجية بها ليصل إجمالى كمية الضخ بها إلى 17.50 ألف متر مكعب/ يوم.

وناقش الاجتماع استعجال تنفيذ شبكة الصرف الصحى بخليج نعمة بأسلوب الحفر النفقى ومتابعة الخزانات الاستراتيجية بأبور ديس وأبو زنيمة ورأس سدر ومتابعة الحالة الفنية لسيارات إمداد الوديان بالمياة ومدى احتياجاتها من قطع غيار وأعمال صيانة وتوفير الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات لتلبية حاجة المواطنين.

حضر المقابلة اللواء مهندس رضوان خليفة رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحى لشمال وجنوب سيناء والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس قطاع المياة بجنوب سيناء والمهندس جمال مهدى أبو الهدى مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء.