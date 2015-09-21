أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير محطات المياه والصرف بالمحافظة

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير محطات المياه والصرف بالمحافظة محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير محطات المياه والصرف بالمحافظة
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه لمناقشة الموقف التنفيذى لمحطات التحلية بالمحافظة "طابا- الطور - أبورديس"، والمشروعات الجارية بمحطة مياه غرب النفق ومدى تطويرها وزيادة الطاقة الإنتاجية بها ليصل إجمالى كمية الضخ بها إلى 17.50 ألف متر مكعب/ يوم.

وناقش الاجتماع استعجال تنفيذ الصرف الصحى بخليج نعمة بأسلوب الحفر النفقى ومتابعة الخزانات الاستراتيجية بأبور ديس وأبو زنيمة ورأس سدر ومتابعة الحالة الفنية لسيارات إمداد الوديان بالمياة ومدى احتياجاتها من قطع غيار وأعمال صيانة وتوفير الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات لتلبية حاجة المواطنين.

حضر المقابلة اللواء مهندس رضوان خليفة رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحى لشمال وجنوب سيناء والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس قطاع المياة بجنوب سيناء والمهندس جمال مهدى أبو الهدى مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل