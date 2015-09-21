"جيزيل بوندشين" تحتفل باعتزالها ولقب الأعلى أجراً.. عارية

بعد أن تصدّرت العارضة "جيزيل بوندشين" قائمة فوربس لأعلى عارضات الأزياء أجراً للسنة التاسعة على التوالي، بـ 44 مليون دولار، بين حزيران/يونيو 2014 وحزيران/يونيو 2015، احتفلت زوجة "توم برادي" بالخبر على غلاف مجلة فوغ الباريسية، حيث بدت سعيدة، وهي عارية أمام كاميرا المصوّر "ماريو تيستينو"، على مقربة من خزانة ملابسها المليئة بالأزياء؛ وذلك على الرغم من إعلانها خبر اعتزالها العروض في شهر نيسان/ابريل الفائت.

Angelina Jolie عارية ومكبّلة في صور نادرة