بالصور... المقاعد فارغة في عزاء زوجة محمد الحلو

بعد تخلّف الفنانين عن حضور جنازة السيدة إيناس زوجة المطرب محمد الحلو التي توفيت قبل يومين بعد صراع مع المرض، لم يكن مشهد مراسم العزاء التي أقيمت في مسجد الشرطة مغايراً،

إذ لم يحضر إلا عدد قليل من الفنانين الذين حرصوا على مؤازرة الفنان في مصابه الأليم، حضور ضئيل لا يليق بتاريخ الفنان الذي عاصر أجيالاً عدّة، حيث بدت مقاعد قاعة العزاء شبه فارغة.

ومن الحضور نقيب الموسيقيين هاني شاكر الذي سبق وأثار علامات استفهام لتخلفه عن حضور الجنازة، خاصة وأنّ علاقة طيبة تربط هاني بالحلو الذي سانده في انتخابات نقابة الموسيقيين.

كما حضر المطرب محمد منير والممثل محمد أبو داوود والمطرب هشام الجخ ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكي وخريجة ستار أكاديمي" زيزي عادل وهالة فاخر.