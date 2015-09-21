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هل ترفض سلاف فواخرجي زوجها كمخرج؟

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هل ترفض سلاف فواخرجي زوجها كمخرج؟ هل ترفض سلاف فواخرجي زوجها كمخرج؟

الإثنين 21-09-2015 17:41

بعد تجربتها الإخراجية الأولى وحصولها على جائزة عن هذه التجربة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الحادية والثلاثين بفيلم " رسائل الكرز " والذي حصل على جائزة "أحسن فيلم" ضمن منافسات مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، مازالت الإشاعات تتناول النجمة سلاف فواخرجي وزوجها الفنان والمخرج وائل رمضان برفضها الوقوف أمام كاميرته كممثله والذي دفعها للخروج عن صمتها لتعلن بأن " كل ما تم التداول به هو مجرد إشاعة، وأعلنت بأنها لا تمانع من الوقوف أمام زوجها المخرج والفنان وائل رمضان ولكنها تنتظر النص المناسب الذي يجمعها معه سواء كان درامياً أم سينمائياً" ، ومن ناحية أخرى تستعد فواخرجي لخوض تجربة إخراجية جديدة من خلال الفيلم السينمائي "مدد".

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سيدتي