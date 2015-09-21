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تعرض فنان الخدع البصرية السعودي أحمد البايض لحادث خطير في مصر

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تعرض فنان الخدع البصرية السعودي أحمد البايض لحادث خطير في مصر تعرض فنان الخدع البصرية السعودي أحمد البايض لحادث خطير في مصر

الإثنين 21-09-2015 20:48

تعرض فنان الخدع البصرية النجم السعودي أحمد البايض لحادث سقوط من ارتفاع 12 متراً أثناء تواجده في القاهرة لتصوير برنامج خاص سيعرض في قناة "أم بي سي" حيث أصيب البايض بكسور في الحوض والكتف والأسنان، وعدد من الكدمات الكبيرة في الظهر، وهو يقوم بتصوير إحدى الخدع البصرية الصعبة، وتم نقله للمستشفى، وهو يخضع الآن لبعض الفحوصات في لتحديد مدى خطورة الإصابة.
الجدير بالذكر أن البايض نجح في السنوات الأخيرة في أدائه للخدع البصرية حتى أصبح يطلق عليه رائد الخدع البصرية في الشرق الأوسط في الصحف ومحطات التلفزيون العربية.

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سيدتي

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