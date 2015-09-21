خالد صلاح: ارتفاع الأسعار أخطر قضية تواجه حكومة شريف إسماعيل

طالب الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، المهندس شريف إسماعيل بعدم الخوف داخل الحكومة الجديدة، وأن يكون شجاعا حتى يستطيع حل مشاكل المواطنين، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والروتين.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن قضية الأسعار هى أخطر قضية ستواجه المهندس شريف إسماعيل فى الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن النتيجة الحتمية فى السوق أن الأسعار تزيد بطريقة كبيرة جدا، وقال: "عسى أن يستطيع رئيس الوزراء الجديدة مواجهة هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن أخطر شىء عند مواجهة مشكلات إنسان هى المواجهة الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المواطنين، لاسيما أن المواجهة الامنية تستخدم مع التطرف والإرهاب فقط.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية ستدفع الثمن مرة أخرى حال وقوفها أمام المواطنين المطالبين بحقوقهم داخل الدولة، مشددا على ضرورة وجود وقفة حاسمة لمجلس الوزراء فى هذا الصدد.

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