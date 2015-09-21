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مصدر: عجز بمخزن خامات "سك العملة" يقدر بـ٤كيلو ذهب‎

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مصدر: عجز بمخزن خامات "سك العملة" يقدر بـ٤كيلو ذهب‎ مصدر: عجز بمخزن خامات "سك العملة" يقدر بـ٤كيلو ذهب‎
كشف مصدر لـ"اليوم السابع"، عن وجود عجز بمخزن الخامات فى مصلحة سك العملة بناء على تقرير لجنة الجرد التى تم تشكيلها برئاسة محمد السبكى القائم بأعمال رئيس المصلحة.

وقال المصدر، إن العجز بمخزن الخامات يقدر ٤كيلو ذهب خام، وهذا ما تم ذكره بتقرير لجنة الجرد الذى سيتم تسليمه غدا الثلاثاء لجهات التحقيقات، التى أذنت باستلام المسروقات التى تم ضبطها بعد حادث السرقة التى تعرضت له خزينة المصلحة الخميس قبل الماضى.


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