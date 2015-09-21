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الجيش يعرض فيديو لعمليات الإنزال البرى للتدخل السريع والصاعقة بالواحات

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الجيش يعرض فيديو لعمليات الإنزال البرى للتدخل السريع والصاعقة بالواحات الجيش يعرض فيديو لعمليات الإنزال البرى للتدخل السريع والصاعقة بالواحات
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، للعملية العسكرية التى نفذتها قوات التدخل السريع ووحدات الصاعقة والمظلات فى الواحات البحرية اليوم الاثنين.

وتمكنت من قتل 10 من العناصر الإرهابية وإصابة آخر تم التحفظ عليه، وتدمير 3 عربات دفع رباعى مسلحة تستخدمها العناصر الإرهابية فى تحركاتها وهجماتها الإرهابية داخل محافظات الجمهورية، كما تم تدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واكتشاف وتدمير 2 برميل بداخلة مواد ناسفة، تم وضعها لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية.

ويعرض الفيديو أيضا جهود القوات المسلحة فى شمال سيناء فى إطار عملية "حق الشهيد" التى دخلت يومها الخامس عشر اليوم الاثنين ونجحت فى القضاء على 9 عناصر إرهابية وضبط 17 مطلوبين أمنيا ومشتبه بهم وتدمير 25 خندقا للجماعات التكفيرية المسلحة.
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