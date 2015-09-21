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إزاى تحمى نفسك من عسر الهضم والتخمة فى العيد

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إزاى تحمى نفسك من عسر الهضم والتخمة فى العيد إزاى تحمى نفسك من عسر الهضم والتخمة فى العيد
هناك العديد من العادات والتقاليد المتوارثة لدى الشعوب العربية يتبعونها عند قدوم عيد الأضحى، ومن أهمها تناول الكبدة أثناء وجبة الإفطار، وتناول الفتة والرقاق والممبار والكوارع فى الغداء، وأثناء وجبة العشاء يتناولون بواقى الأطعمة الخاصة بالعيد.

ولذلك يريد الكثيرون التعرف على النظام الغذائى الصحى أثناء العيد والذى يحميهم من عسر الهضم والتخمة، وتقدمه الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، وهو:

يعتبر تناول الكبدة أثناء وجبة الإفطار فى عيد الأضحى من الأساسيات عند الكثير من المصريين، ولكنها تشكل خطرًا على صحتهم حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من التى تساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ولذلك على أصحاب الأمراض المزمنة تجنب تناولها حتى لا يصابوا بالمضاعفات وينصح باستبدال الكبدة بتناول الفواكه فى وجبة الإفطار.
>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أنه ينصح بتجنب تناول الفتة والممبار والكرشة والفشة والرقاق، فى وجبة العشاء، حيث إن ذلك قد يعرضك للتعرض للمشاكل فى الهضم، واستبدلهم بالفواكه مع كوب من الزبادى.

وأخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية د.علا، بضرورة التقليل من تناول هذه الأطعمة الخاصة بالعيد، وعند تناولهم أثناء وجبة الغذاء عليك تجنب وضع السمن أو الزبدة، وعند استخدام المرقة عليك وضعها أولاً فى الثلاجة ثم إزالة الوش الدهنى واستخدامها، وذلك للحفاظ على المعدة وصحتك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

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مصر 365

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