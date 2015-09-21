أين يذهب العرب المسافرون في عيد الأضحى؟

تتصدر "توسكانا" و"تركيا" الوجهات السياحية التي يقصدها العرب المسافرون، خصوصاً السعوديين في مناسبة عيد الأضحى المبارك. "سيدتي نت" يكشف لك سرّ هذين البلدين المفضلين لدى السائحين العرب، في ما يأتي:

1. "توسكانا"

تقع "توسكانا" وسط غرب إيطاليا؛ تحدها "روما" من الشمال، و"جنوة" من الجنوب، وهي شهيرة بمناظرها الخلابة وتراثها الفني والثقافي. يفضّل العرب المسافرون إلى "توسكانا" زيارة الأخيرة في سبتمبر/أيلول، لكونه الوقت المناسب لاستكشاف مناطق الجذب السياحي الرئيسة في المدينة سيراً على الأقدام، إذ يكون الطقس معتدلاً، حيث يسجّل متوسط درجة الحرارة 20 درجة مئوية.

مع بدء موسم الخريف، يُنظّم مهرجان يشارك فيه المزارعون الإيطاليون على وقع الموسيقى والرقص.

أين يذهب العرب المسافرن إلى "توسكانا"؟

* بحيرة "تراسيمينو": تقع البحيرة في مقاطعة "بيروجيا"، وتعتبر أكبر بحيرة في وسط وجنوب إيطاليا، إذ تبلغ مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً. يمكن الوصول إلى بحيرة "تراسيمينو" بسهولة، في رحلة تستغرق بضع ساعات بالسيارة، من وسط "روما". هناك، لا بد للسائح الاستمتاع بركوب أحد الزوارق الصغيرة، الزوارق التي تنقل الركّاب إلى جزر البحيرة، ولا سيما "ماجوري" و"مينوري".

* متحف "بارجيليو": يقع "بارجيليو" في أحد أقدم المباني في "فلورنسا"، بحيث يعود تاريخ الأخير إلى سنة 1255.

يحوي المتحف مجموعةً من المنحوتات والأعمال الفنيّة المتصلة بعصر النهضة، بما في ذلك روائع من قبل دوناتيلو ولوكا ديلا روبيا وفيروشيو ومايكل أنجلو وسيليني.

* حديقة "بوبولي": تتمركز "الحديقة" في قلب "فلورنسا"، وتعدّ واحدة من بين الحدائق الأكثر أناقةً في إيطاليا. كان تمّ تحويلها إلى حديقة رسمية عقب شرائها من قبل عائلة "ميديشي"، علماً أنها تابعة لقصر" بيتي"، وتضم المروج والبساتين المزينة بالأشجار، فضلاً عن مجموعة من النوافير والتماثيل...



2. تركيا

تتيح تركيا للسائح العربي فرصة الاطلاع على تراثها الإسلامي العريق، وتاريخ الإمبراطورية العثمانية. وتحلو زيارة "اسطنبول" تحديداً لقضاء إجازة عطلة عيد الأضحى إذ يكون الطقس مناسباً، مع درجات حرارة معتدلة.

أين يذهب العرب المسافرن إلى "اسطنبول"؟

* "شارع الاستقلال": يتوافد السائحون إلى "شارع الاستقلال" الشهير بأعداد هائلة، لمبانيه الأثريّة ومطاعمه ومقاهيه ومحلاته التجارية التي تجذب عشّاق التسوق؛ كونها توفر أجود الماركات المحلية والعالمية وبأسعار معقولة. علماً أن الشارع مخصّص للمشاة و"الترام" حصراً.

* "مسجد الفاتح": يقع المسجد في منطقة "الفاتح" في مدينة إسطنبول، ويعتبر شاهداً حياً على فن العمارة الإسلامية التركية، إذ يمثل مرحلة مهمة من تطور فن العمارة التركية القديمة. كان سُمّي هذا المسجد على اسم السلطان محمد الفاتح.

* "حديقة يلدز": يمكن للسائح زيارة هذه الحديقة، بعد المرور بقصر" يلدز" الشهير، على ضفاف البوسفور، وممارسة الرياضة، والاسترخاء وسط الزهور، على إيقاع زقزقة العصافير، والاستمتاع بإطعام البط والأسماك في البحيرة.

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