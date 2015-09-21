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فان بيرسي غاضب من الجلوس بديلا.. ومدربه: أنا صاحب القرار

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فان بيرسي غاضب من الجلوس بديلا.. ومدربه: أنا صاحب القرار فان بيرسي غاضب من الجلوس بديلا.. ومدربه: أنا صاحب القرار

أبدى روبن فان بيرسي مهاجم فريق فينرباهتشة التركي غضبه من الجلوس احتياطيا في المباريات الأخيرة لفريقه.

وقال فان بيرسي في تصريحات تليفزيونية لقناة (LEG TV) التركية:"لم أعتد تجميل الكلام وغاضب من عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق لأنني أدرك تماما أنني في قمة لياقتي البدنية والذهنية".

فان بيرسي أضاف "شاركت بديلا أمام بورصاسبور، وأحرزت هدف الفوز بعد نزولي وهذا هو الرد الأبلغ على بقائي بديلا".

فيتور بيريرا مدرب الفريق رد على تصريحات فان بيرسي بالقول:"أنا معجب بأداء فان بيرسي في الفترة الأخيرة وسعيد لما يقدمه، أود لو أن بإمكاني إشراك كل اللاعبين كي أستفيد منهم جميعا".

وأضاف "أنا مدرب الفريق وأنا صاحب القرار، أنا من يحدد من يلعب ومتى وأين".

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