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كاسياس بعد الفوز في كلاسيكو البرتغال: سعادة غامرة.. فريق عظيم

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كاسياس بعد الفوز في كلاسيكو البرتغال: سعادة غامرة.. فريق عظيم كاسياس بعد الفوز في كلاسيكو البرتغال: سعادة غامرة.. فريق عظيم

(إفي): أعرب حارس بورتو إيكر كاسياس، عن ارتياحه اليوم الاثنين لفوز فريقه أمس الأحد على غريمه بنفيكا (1-0)، في أول مباراة كلاسيكو برتغالية يشارك بها كلاعب بفريق (التنانين).

وكتب الحارس الإسباني (34 عاما) على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك):"سعادة غامرة، فريق عظيم، جماهير رائعة".

وعقب مباراة الليلة الماضية كتب كاسياس رسالة أخرى على (تويتر)، حيث أكد أن الانتصار كان "هاما للغاية" وأن اللقاء كان مثيرا بشكل خاص بالنسبة له.

وقدم قائد الإسباني في اللقاء أداء بارزا، ولا سيما في الشوط الأول، حين أحبط فرصتي تسديد جيدتين لبنفكيا، الذي بدأ المباراة بشكل أفضل.

وتفوق فريق (التنانين) على (النسور) في الشوط الثاني، وتمكن من تحقيق الفوز قبل أربع دقائق من انتهاء المباراة، بهدف سجله مهاجمه البرتغالي أندري أندري.

وأتاح الفوز لبورتو مواصلة صداته للدور البرتغالي، مبتعدا عن بنفكيا، حامل اللقب، بأربع نقاط.

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فيديو اليوم السابع

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