مدرب ويلز: بيل لاعب عظيم.. وقادرون على التأهل إلى اليورو

(إفي): أكد المدير الفني لمنتخب ويلز لكرة القدم كريس كولمان أن جاريث بيل جناح ريال مدريد "لاعب عالمي وعظيم"، يعي "قيمته" ويفهم "أهميته" في منتخب بلاده.

وقال كولمان في مقابلة مع موقع (فيفا):"نعرف ما يسهم به في كل مرة يرتدي فيها قميص ويلز. ما يُرى هو شغفه والطريقة التي يستمتع فيها بكل دقيقة لعب".

وعلق المدير الفني بأنه "منطقي" أن يحتفي به الجماهير الويلزية "فلا يوجد سبيل آخر"، وأضاف أن بيل يعرف بالفعل أن "لديه القدرة على التفوق على آخرين والتأهل إلى بطولة كبيرة، حيث ينبغي على كل اللاعبين الكبار المشاركة".

وفيما يتعلق بحظوظ ويلز في التأهل إلى بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل، علق بقوله "لو حصدنا النقاط الثلاث أمام إسرائيل لكنا الآن متأهلين بالفعل. لقد اقتربنا أربع نقاط أخرى من هدفنا. لا تزال تتبقى لنا مباراتان ونحن بحاجة إلى نقطة أخرى، لذا فإننا على الطريق الصحيح".

وقال كولمان:"بدأنا بهدف يتمثل في تحقيق عدد من النقاط بعد المباريات الخمس الأولى، كي تكون لنا فرص بأن نصبح من الثلاثة الأوائل. بعد ذلك، تحول ذلك الهدف إلى أن نكون الأول أو الثاني، وبعد ذلك صدارة المجموعة، ونحن هناك بالفعل منذ منتصف التصفيات تقريبا".

وتحتل ويلز صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بلجيكا.