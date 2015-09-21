إنريكي: ميسي مازال لا يبدو كالبشر

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بنجم الفريق على الرغم من إضاعته لركلة جزاء في فوز البلوجرانا على ليفانتي يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تغلب على ليفانتي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تسجيل ميسي لهدف من ركلة جزاء، قبل أن يفشل في تسديد الثانية التي احتسبت لفريقه بنجاح، ولكنه في النهاية نجح في إحراز هدف آخر.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة قائلا:"حقيقة أن ميسي أضاع ركلة جزاء، لا تجعله يبدو كالبشر بالنسبة إلي".

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثانية التي يفشل ميسي في تسجيلها بنجاح من أصل ثلاث ركلات تصدى لها من أجل تسديدها.