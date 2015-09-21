أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنريكي: ميسي مازال لا يبدو كالبشر

Google+ Print
إنريكي: ميسي مازال لا يبدو كالبشر إنريكي: ميسي مازال لا يبدو كالبشر

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بنجم الفريق على الرغم من إضاعته لركلة جزاء في فوز البلوجرانا على ليفانتي يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تغلب على ليفانتي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تسجيل ميسي لهدف من ركلة جزاء، قبل أن يفشل في تسديد الثانية التي احتسبت لفريقه بنجاح، ولكنه في النهاية نجح في إحراز هدف آخر.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة قائلا:"حقيقة أن ميسي أضاع ركلة جزاء، لا تجعله يبدو كالبشر بالنسبة إلي".

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثانية التي يفشل ميسي في تسجيلها بنجاح من أصل ثلاث ركلات تصدى لها من أجل تسديدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع